Tenta di rubare un monopattino ed una bici in pieno centro a Sorrento “camuffandosi” con diversi berretti: i carabinieri lo hanno individuato ed arrestato. I militari hanno bloccato un 28enne incensurato di origini guineane, accusato di tentato furto.

Sorrento, tenta di rubare una bici e un monopattino: arrestato il “mago” dei berretti

I militari della locale stazione hanno individuato il 28enne grazie ad alcune telecamere e lo hanno bloccato prima che portasse via un monopattino e una bici a pedalata assistita, parcheggiate lungo le strade del centro storico sorrentino e che aveva rubato in due diversi episodi. L’uomo indossava per ogni furto un cappello diverso pensando probabilmente di essere riconosciuto.

Il 28enne è stato ristretto in camera di sicurezza

Addosso, oltre a 2 diversi berretti mentre il terzo era indossato, 3 coltelli da cucina, degli arnesi per lo scasso e una sorta di chiave universale per sbloccare i dispositivi di sicurezza delle bici. Il 28enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.