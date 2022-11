In occasione del 25 novembre, proclamato nel 1999 dall’Onu “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è stato organizzato presso la sede del Polo Tecnico Fermi- Gadda (Corso Malta, 141 – Napoli) il convegno dal titolo “Violenza di genere e pari opportunità, quali prospettive?”, che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto martedì 22 novembre alle ore 10.

Interverranno: Ettore Acerra, Direttore Generale dell’U.S.R. Campania, Lucia Fortini, Assessore alla Scuola della Regione Campania, Emanuela Ferrante, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, entrambe impegnate a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della persona umana e a contrastare ogni forma di violenza nella nostra società. Mentre a dialogare con gli alunni saranno Catello Maresca, Magistrato di Corte d’Appello di Campobasso, Giuliana Covella, Giornalista e Scrittrice e i familiari delle vittime di femminicidio Stefania Formicola e Nunzia Castellano. Lettura di alcuni brani dei libri dedicati alla due vittime a cura degli alunni.

«Siamo sicuramente tutti d’accordo nel sostenere che per evitare questi episodi di violenza occorra iniziare dalla prevenzione, anche attraverso l’educazione al rispetto reciproco nelle relazioni sociali. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione. Formare oggi un giovane, affinchè diventi l’adulto rispettoso di domani, deve essere il nostro obiettivo principale», dichiara la Dirigente scolastica dell’ITIS Fermi-Gadda prof.ssa Antonia Introno che ha fortemente voluto l’evento.

«I dati dimostrano che il tema della violenza sulle donne è tragicamente d’attualità nella nostra società e nelle nostre famiglie – afferma la prof.ssa Simona Mauriello, organizzatrice dell’evento da tempo impegnata sui temi delle pari opportunità e della violenza di genere, – per questo il mio impegno è a favore di ogni iniziativa che vada nella direzione del contrasto a qualsiasi tipo di violenza, compito essenziale di ogni società che si propone la piena tutela dei diritti fondamentali della persona. Occorre una concreta operazione culturale nei confronti di uomini e donne e una seria azione educativa sulle giovani generazioni».