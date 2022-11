A seguito di un litigio avrebbero aggredito un loro coetaneo con calci al volto e poi accoltellandolo: arrestati a Napoli due 15enni. I giovani sono accusati di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio risale al 3 agosto scorso: la vittima, un 16enne, ha rischiato la vita.

Accoltellano un coetaneo dopo una lite: arrestati a Napoli due 15enni

I provvedimenti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Napoli e sono stati emessi dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura. Per i due 15enni di Napoli è scattata la misura cautelare presso un Istituto Penale per Minorenni (Ipm).

Come già accennato, lo scorso 3 agosto i destinatari del provvedimento, a seguito di un litigio per futili motivi avvenuto nel quartiere “Marianella”, avrebbero aggredito la vittima sferrandole calci al volto. Avrebbero così provocato al 16enne la rottura dell’incisivo sinistro. Subito dopo i 15enne l’avrebbero colpito con un coltello, con almeno 5 fendenti, procurando lesioni toraciche penetranti (pneumotorace massivo sinistro) tali da generare un imminente pericolo di vita.