L’inaspettata battuta d’arresto di Venosa contro il Lavello ha aperto una serie di riflessioni nell’ambiente biancoblù su varie tematiche, a cominciare dalla consapevolezza che a questo gruppo di Troise manca ancora qualche caratteristica per essere etichettata come la protagonista del girone: a preoccupare tanto non sono i risultati negativi che ogni tanto giungono, ma l’atteggiamento piuttosto confusionale che la squadra assume in campo in alcune partite.

La Cavese è costretta quasi sempre a sudare tanto per portare a casa l’intera posta in palio eppure, dopo 11 giornate, è quella che ha fatto più punti di tutte e nonostante la poca concretezza in fase realizzativa, possiede anche il migliore attacco del girone: numeri che evidenziano il grande equilibrio che regna nei quartieri alti della classifica e le contemporanee sconfitte di Brindisi e Fasano con il pari interno del Casarano, possono fungere da esempio.

Tra l’altro, i risultati favorevoli dell’ultimo turno hanno consentito agli aquilotti di restare in vetta alla classifica con il distacco invariato di 2 punti sulle inseguitrici: unica nota positiva nel grigiore pomeriggio di sei giorni fa. In settimana c’è stato un piccolo accenno a riguardo la sessione invernale del calcio mercato di Serie D il quale partirà a dicembre: voci di corridoio hanno spifferato il nome dell’esperto attaccante Di Piazza il quale, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe vestire la casacca biancoblù ma la notizia, al momento, è priva di fondamento.

Dal giudice sportivo è giunta la pessima notizia dell’ennesima ammenda di 1.500 euro a carico della società metelliana con l’aggravante della squalifica del Simonetta Lamberti per un turno: contro il Gravina, infatti, l’incontro sarà disputato a porte chiuse.

In quel di Venosa, il lancio di una bottiglietta d’acqua piena e di vari sputi all’indirizzo di un assistente arbitrale è stato l’ennesimo gesto antisportivo che ora società e tifosi pagano a caro prezzo. Il comunicato ha gettato sicuramente sconforto su tutti ma la sanzione era già prevedibile vista la recidività in materia della Cavese. Fino a questo momento, le ammende ammontano a 5.700 € ed il campo amico era già in diffida dopo l’incontro di Coppa contro il Nola. Successivamente non è mancata la voce del patron Lamberti il quale, in un comunicato, ha esternato il suo pensiero invitando a tutti di contenere la propria rabbia per non ledere l’immagine della città e della società e per non consentire agli avversari di avere vantaggi sul raggiungimento del nostro stesso obiettivo. In ogni caso, per garantire la visione della gara tra Cavese e Gravina, ci sarà la diretta a pagamento (9,99€) sul canale sociale di facebook.

Mister Troise dovrà decidere sull’impiego o meno del difensore Lomasto, mentre per quanto riguarda la disponibilità di tutti gli altri, non dovrebbero esserci particolari dubbi: il 4-3-3 dovrebbe essere il modulo che adotterà il tecnico ex Napoli visto che i pugliesi del Gravina opteranno per una partita difensiva.

I gialloblù, in questo girone, sono coloro che hanno pareggiato più partite: ben 7 volte si sono annullati con gli avversari mentre sono ancora a secco di vittorie. A Cava de’ Tirreni si presenteranno sicuramente con l’intento di strappare un punticino prezioso in quanto provenienti da due sconfitte consecutive e relegati al penultimo posto in classifica. Tra le due realtà c’è un solo precedente e nelle stessa categoria datato 29 Marzo 2018 con la Cavese vittoriosa al Lamberti per 2-0. L’arbitro dell’incontro sarà Valerio Bocchini di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Domenico Colonna di Vasto e Andrea Mongelli di Chieti: fischio d’inizio, ore 14:30.

Andrea Siani