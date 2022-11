Quinta giornata di Serie C femminile: il Volley Napoli attende in casa la Volley World. Un calendario in salendo per le azzurre, che vedono aumentare il calibro delle proprie avversarie partita dopo partita. Dopo il successo contro il Molinari, le ragazze di mister Maione si preparano a scendere in campo contro la Volley World. Un altro match tra le mura amiche del IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli a Pianura, che riserva alle partenopee il sostegno e il supporto dei propri tifosi, accorsi numerosi nella partita precedente.

Cinque punti a separare le due formazioni in classifica, con il Consorzio Volley Napoli che primeggia in campionato a quota 12 punti e con zero sconfitte e la Volley World Napoli a 7 con due partite perse. In particolare, la squadra allenata da Veronica Masella ha subito una sconfitta per 3-2 contro LU.VO. Barattoli Arzano e per 3-0 contro Intec Service SG Volley.

La sfida Volley Napoli-Volley World andrà in scena domani 19 novembre alle ore 18:00.

Conquistare i tre punti resta una priorità per la squadra azzurra, che non può concedersi passi falsi, considerando l’Intec Service SG Volley a pari punti in classifica. Un campionato che sta regalando ai tifosi un testa a testa emozionante, data la qualità delle due rivali di vertice. La SG Volley in questa quinta giornata scenderà in campo contro il Molinari Napoli.

Le parole di mister Alessandro Maione

«Domani sarà ancora una partita in crescendo di difficoltà. A differenza di Molinari affronteremo una squadra un po’ più esperta e allo stesso modo organizzata. Durante gli allenamenti di questa settimana abbiamo lavorato sui nostri punti di forza e abbiamo cercato di migliorare quelli che sono invece i punti di debolezza. Oggi abbiamo l’ultimo allenamento prepartita che ci porterà ad affrontare la prossima gara al meglio possibile».