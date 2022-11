Volley Napoli primo in classifica, parla la Presidente Schettini: «Dobbiamo lavorare gara dopo gara». Quattro vittorie su quattro, di cui tre 3-0 e un 3-1, 12 punti in classifica e tanta soddisfazione per il percorso svolto finora dalle azzurre in casa Volley Napoli. La vittoria sul Molinari, squadra ostica e solida soprattutto in battuta, ha dato prova della forza della formazione partenopea, che non deve perdere, però, di vista l’obiettivo chiave: salire in Serie B2.

Fondamentale, per questo motivo, infatti, è mantenere la concentrazione tra allenamenti e partite per limare gli aspetti da perfezionare ed imparare sempre meglio a sfruttare i punti di forza. Il prossimo appuntamento in calendario per le ragazze allenate da Alessandro Maione è sempre in casa contro Volley World Napoli. Il match si svolgerà alla palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli a Pianura di Napoli sabato 19 novembre alle ore 18:00.

La quinta giornata del Girone A di Serie C vede scontrarsi le seguenti squadre: Power Tech Monti Lattari – ASD Polisportiva Paestum; LU. VO. Barattoli Arzano – GLS Salerno Guiscards; Todis Volley – Partenope Volley; Molinari Napoli – Intec Service SG Volley.

Ha parlato così la Presidente del Consorzio Volley Napoli Maria Schettini

«Sicuramente abbiamo assistito ad un crescendo della nostra squadra, merito dell’ottimo lavoro che sta portando avanti il nostro mister Alessandro Maione con il resto dello staff. Ovviamente dobbiamo dare continuità e farci trovare sempre preparate gara dopo gara. Soprattutto perché sappiamo che c’è una squadra fortemente attrezzata come l’Intec Service SG Volley che ci contenderà sicuramente fino alla fine il primato del campionato».