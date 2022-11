La Juve Stabia esce imbattuta dal Francioni di Latina: 0-0 il risultato finale contro i laziali, che per tutta la ripresa hanno giocato con un uomo in più vista l’espulsione del difensore Vimercati a fine primo tempo. La gara è stata sostanzialmente equilibrata senza grandi emozioni da una parte e dall’altra. La prima squadra di Castellammare di Stabia ha gestito efficacemente la gara, giocando con buon piglio nella prima frazione. Nella ripresa il Latina ha provato a spingere, ma le Vespe hanno fatto affidamento su un’ottima difesa portando a casa un punto prezioso senza grossi patemi d’animo. Probabilmente senza il fardello dell’espulsione, gli stabiesi avrebbero potuto tentare il colpo corsaro contro un Latina che si è dimostrato poco produttivo e propositivo in fase d’attacco.

Domenica prossima la Juve Stabia sarà di scena al Menti contro l’ostico Potenza

Juve Stabia con il 4-3-3: mister Colucci lancia Zigoni dal primo minuto in attacco con il tridente assieme a Pandolfi e D’Agostino.

Il Latina, che recupera qualche effettivo, si schiera con il 3-5-2: davanti ci sono Margiotta e Carletti.

Il primo tempo

Parte bene la Juve Stabia: al 4’ D’Agostino mette alta la palla dal limite dell’area pontina, dopo buona azione di Pandolfi a sinistra, con il cross ribattuto dalla difesa.

Al 15’ è ancora Pandolfi in area del Latina a raccogliere un cross da sinistra, ma la sua conclusione in porta non ‘e efficace.

Il match è molto equilibrato ed entrambe le squadre non si scoprono.

Al 24’ esce il difensore Cinaglia nella Juve Stabia per infortunio ed entra Vimercati.

Al 37’ Zigoni prende palla in area locale, ma il suo marcatore lo contrasta e l’arbitro assegna la punizione al Latina, punendo anche l’attaccante stabiese con il cartellino giallo per simulazione.

Al 43’ si fa vedere il Latina con un bel tiro di Margiotta su punizione dai 30 metri, palla di poco alta sulla traversa.

Al 44’ viene espulso per fallo da ultimo uomo il neo entrato Vimercati: il difensore si fa rubare palla al limite dell’area da Margiotta e poi lo stende.

La conseguente punizione dal limite, battuta sempre da Margiotta per il Latina, non produce effetti e il primo tempo termina a reti bianche.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa mister Colucci inserisce Altobelli al posto della punta Zigoni per dare man forte alla difesa stabiese in qualita’ di centrale, mister Di Donati inserisce la punta Fabrizi al posto di Carletti.

La Juve Stabia si dispone con il 3-5-1 con in attacco il solo Pandolfi.

Al 2’ gran parata di Tonti su punizione di Scaccabarozzi da sinistra.

Il Latina prova a sfruttare la superiorità numerica in campo, cercando di pressare la Juve Stabia nella propria metà campo.

Al 30’ break della Juve Stabia con tiro dalla distanza di Ricci, bloccato dal portiere di casa.

Al 31’ Margiotta in area stabiese si rende pericoloso, ma il suo rasoterra viene bloccato da Barosi. Il finale di gara vede il Latina manovriero in avanti e la Juve Stabia chiusa in retroguardia per non concedere spazi ai neroazzurri di casa.

Nel finale il Latina spinge sull’acceleratore ma la Juve Stabia serra le fila e giocando a testa alta mette in carniere un buon punto: finale 0-0.

Tabellino

Latina (3-5-2): Tonti 6; Carissoni 5.5 Giorgini 5.5 De Santis 6; Cortinovis 5.5 Riccardi 6 Amadio 5.5 (35’ st Bordin 5.5) A. Esposito 5.5 (16’ st Sanipoli 5.5) Di Livio 5.5; Margiotta 6 Carletti 5 (1’ st Fabrizi 5.5). All.: Di Donato 5.5.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6; Peluso 5.5 Cinaglia sv (24’ pt Vimercati 4) Caldore 6 Mignanelli 6; Scaccabarozzi 6 Berardocco 6 Ricci 6 (32’ st Maselli 6); D’Agostino 5.5 (16’ st Carbone 6) Zigoni 5 (1’ st Altobelli 6.5) Pandolfi 6 (32’ st Santos 6). All.: Colucci 6.

Arbitro: Panettella di Bari 6. Espulso: al 44’ pt Vimercati (JS) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Zigoni (JS), Giorgini (L), Peluso (JS), Carissoni (L). Note: spettatori circa 2.000. Recupero 1’ pt- 4’ st. Angoli 4-2.

