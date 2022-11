Ieri sera gli agenti del Commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinata ad un gruppo di ragazzi, ha ceduto qualcosa ad uno di essi in cambio di una banconota per poi allontanarsi.

I poliziotti lo hanno seguito e hanno visto l’uomo in vico Vincenzo Valente prelevare qualcosa da una busta occultata tra alcune piante a bordo strada, pertanto lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con della marijuana e 725 euro; inoltre, hanno rinvenuto nella busta 82 involucri con 56 grammi della stessa sostanza.

Un 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.