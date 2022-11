Con l’anteprima di “The Boat”, thriller di Alessio Liguori con Marco Bocci, Diane Fleri, Filippo Nigro, Marina Rocco e Alessandro Tiberi, sabato 26 novembre (ore 20.30) al teatro comunale Tasso di Sorrento, inizia la programmazione degli eventi aperti alla città della 45ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema “New Challenges, Together!”.

Inizia così l’intensa settimana dedicata al cinema organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica, con il sostegno del ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e di Green Cross Italia, che, fino a venerdì 2 dicembre, proporrà nella splendida località costiera, molteplici attività tra proiezioni, incontri, seminari, feste a tema.

Nella serata del 26 novembre, realizzata in collaborazione con Cineventi, verrà proiettato alla presenza del regista e di parte del cast, il film prodotto da Lotus Production con Rai Cinema girato lo scorso anno in varie location della Penisola Sorrentina.

“The Boat è un thriller emozionante – si legge in una nota di regia – che descrive il viaggio, a bordo di un lussuoso yacht, di tre coppie. Un’avventura che, nello sviluppo dell’intreccio, si trasformerà per ciascuno di loro da entusiasmante esperienza a terribile incubo”. In sala ci saranno il regista Alessio Liguori e gli attori Diane Fleri, Marina Rocco e Alessandro Tiberi.

Altre proiezioni, sempre al cinema Tasso e sempre aperte al pubblico, sono in programma anche domenica 27, con la proiezione (alle ore 18.30) del film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo (con Leo Gullotta e Giovanna Rei, distr. Paradise Pictures) a cui farà seguito, alle 21, l’anteprima di “Vicini di casa”, di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni (in uscita nazionale il 1 dicembre, distribuito da Medusa Film).

Lunedì 28, alle ore 10 al Cinema Tasso, inizia anche l’attività educational riservata alle scuole del territorio che prevede in apertura la masterclass “Giffoni Film Festival: un modello internazionale di festival per i giovani” moderata dalla regista e attrice Cristina Puccinelli.

Dal primo pomeriggio di lunedì 28, con l’apertura delle attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema), la manifestazione entra nel vivo accogliendo in città, fino a giovedì 1 dicembre, centinaia di operatori e realizzando il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica nazionale. Official Entertainment Partner della manifestazione è TikTok, mentre Cinemeccanica ne è partner tecnologico.

Tra gli eventi aperti alla città si segnala, sempre lunedì 28 alle ore 17 in piazza Tasso, la festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, molto attesa soprattutto dai piccoli, che quest’anno è realizzata in collaborazione con Universal Pictures per il lancio del film di animazione “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio” diretto da Joel Crawford. Sempre lunedì, alle 21 al Cinema Tasso, le “anteprime per la Città” propongono “The woman king” di Gina Prince-Bythewood con Viola Davis, Thuso Mbedu (distribuito da Warner Bros Discovery).

Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’info point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.com