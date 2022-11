Considerata l’allerta meteo arancione in vigore domani sull’intero territorio regionale, Eav, società dei trasporti della Regione Campania, ha predisposto l’impegno di autobus che saranno immediatamente attivi nel caso si rendesse necessario disporre un servizio in sostituzione o a supporto di quello ferroviario.

Gli autobus sosteranno dalle ore 6 nei pressi delle stazioni: Pompei Santuario, piazza Falcone e Borsellino (ditta Romanobus); Poggiomarino, via Iervolino (ditta Romanobus); Nola, piazza d’Armi (ditta Romanobus); Baiano, nei pressi del Municipio (ditta Romanobus); Villa Regina, nei pressi della stazione (ditta Romanobus); Ottaviano, piazza Mercato (ditta Romanobus); Sorrento, piazzale Stazione (Ditta Romanobus); quartiere Pianura a Napoli, via Montagna Spaccata 421 (ditta Carnevale Viaggi). Eav ricorda che “tutte le informazioni in tempo reale saranno sul sito eavsrl.it oltre che sul canale Telegram di Eav e sulla pagina Facebook aziendale”.