L’attesa è finita: inizia Qatar 2022, edizione anomala di un Mondiale meno sentito degli altri, sia perchè in inverno sia perchè senza Italia. In ogni caso gli amanti del calcio hanno occasione di deliziarsi con il trofeo più importante al mondo. Ieri la cerimonia d’apertura con la gara inaugurale, oggi altre tre gare hanno chiuso la prima giornata dei gruppi A e B. Andiamo a riassumere le partite una per una.

Qatar-Ecuador 0-2

Dopo la cerimonia d’apertura all’insegna delle tradizioni del mondo arabo, si apre finalmente Qatar 2022, con i padroni di casa al loro debutto assoluto contro l’Ecuador all’Al-Bayt Stadium, il tempio della nazionale qatariota.

In pochi minuti si può capire come il Qatar si ritrovi a giocare questo Mondiale solamente perchè nazione ospitante: gioco inesistente, tre passaggi di fila non riescono. Ecuador libero di fare ciò che vuole senza essere minimamente disturbato dai mediorientali.

Dopo un primo gol annullato per fuorigioco a Enner Valencia, lo stesso attaccante del Fenerbahce si ripeterà poco dopo dal dischetto: stavolta tutto buono, ipnotizzato Al Sheeb dagli undici metri. Passano 15 minuti ed è ancora Valencia, che stavolta domina nei cieli di Doha su un cross di Preciado trasformato in rete.

Secondo tempo tranquillo per l’Ecuador, in guardia ma mai messo in pericolo da un Qatar che si rivela, senza offesa, la squadra materasso di questo Mondiale. Finisce così la prima partita di Qatar 2022, con i padroni di casa sconfitti per 2-0 dall’Ecuador di Enner Valencia.

Inghilterra-Iran 6-2

Nella prima partita del day 2, l’Inghilterra dilaga all’Al Khalifa International Stadium contro l’Iran in una partita a senso unico per i Tre Leoni, guidati dalla qualità di una rosa larga, giovane e talentuosa.

A portare in vantaggio la formazione di Southgate è il gioiellino Bellingham, che fa sua la cabina di regia per tutta la partita. Raddoppia Saka dagli sviluppi di un corner, chiude il primo tempo Sterling. E’ 3-0 dopo il solo primo tempo.

Nella ripresa non cambia l’assetto del match, con gli inglesi in completo controllo e divertimento di fronte ad un Iran intento a rendere meno pesante il passivo. Poker di Saka al minuto 62, cui risponde subito dopo Taremi. Sterling riporta l’Inghilterra sul +4, Grealish allunga dopo una grande azione. Gol della bandiera di Taremi dal dischetto. Finisce 6-2.

Risultato importante di un’Inghilterra che oggi sembrava ingiocabile, ma a prendersi la scena è stato soprattutto il recupero: fra primo e secondo tempo, il cronometro ha compiuto ben 27 giri di lancette in più. In pratica un terzo di partita si è giocato durante il recupero.

Senegal-Olanda 0-2

Vittoria sofferta per l’Olanda all’Al Thumama Stadium contro un ottimo Senegal, seppur privo della sua stessa indiscussa, Sadio Manè. La nazionale orange torna al Mondiale con il sorriso dopo l’assenza in Russia, battendo per due reti a zero i campioni d’Africa.

Partita decisa nel finale, dopo 80 minuti di tattica e studio a vicenda delle due squadre. Senegal a viso aperto, senza paura di giocare la sua partita, Olanda che alterna fasi di difesa a fasi di attacco, seppur impaurita dalla sfrontatezza di Koulibaly e compagni.

Poi, al minuto 84 si smuovono gli equilibri con il gol di Gakpo, che da subentrato sblocca una partita che stava diventando sempre più tesa. Il giovane talento del PSV conferma il suo ottimo stato di forma con il gol che decide la partita. Chiude i conti Klaasen nel recupero.

Un’Olanda tenace contro un Senegal tosto, che dimostra di avere tutte le carte in regola per vincere le prossime due partite del girone, decisive per il passaggio del turno. Si chiude il palinsesto del gruppo A per questa prima giornata.

Stati Uniti-Galles 1-1

Vince l’equilibrio nella gara dei grandi ritorni fra Stati Uniti e Galles, sfida di cartello per quanto riguarda il potenziale secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, accreditata come capolista del girone B.

Nel primo tempo gli USA tengono in mano il pallino del gioco, forti di una nazionale giovane che con il tempo può raggiungere ottimi livelli, proprio in vista del prossimo Mondiale che si giocherà in casa. All’intervallo decide la rete del figlio d’arte Timothy Weah, che a 22 anni trova il suo primo gol in una Coppa del Mondo.

Nel secondo tempo un Galles diverso, un Galles tenace che va a caccia del pareggio con il classico gioco in stile inglese. Tanta aggressività e passione, eppure gli americani sembrano non demordere. Ma in una partita così importante e complicata chi può risolverla? Solo il leader. Ed ecco che Gareth Bale sale in cattedra e trasforma un rigore di importanza vitale.

Dopo 10 minuti di recupero arriva il triplice fischio: non si fanno male USA e Galles, e allora il gruppo B presenta uno scenario molto interessante. Entrambe punteranno a battere l’Iran, ma attenzione a dei possibili scherzetti all’Inghilterra…

Le partite del 22 novembre

Dopo i primi 4 incontri, domani sarà tempo di gruppo C e D. Il day 3 si apre con Argentina-Arabia Saudita alle ore 11:00, con l’Albiceleste che inizia il suo cammino verso il sogno di gloria al Lusail Stadium, dove il prossimo 18 dicembre verrà disputata la finale.

Si prosegue con Danimarca-Tunisia all’Education City Stadium alle ore 14:00. Alle ore 17:00 occhi puntati nuovamente sul gruppo C con Messico-Polonia allo Stadio 974, match che in fatto di equilibrio si prospetta il più emozionante della giornata. Chiude il day 3 la Francia, campionessa in carica, impegnata alle ore 20:00 all’Al-Janoub Stadium contro l’Australia.

Giuseppe Garofalo