Il maltese è una di quelle razze nelle quali non è raro vedere delle macchie sotto gli occhi. Non si tratta solo di un inestetismo perché di colore marrone e molto evidente, ma anche di questioni di salute. È un problema che porta ad una lacrimazione eccessiva e costante che può essere risolto ma solo capendo quale sia la reale causa.

Le cause, infatti, possono essere diverse: un’alimentazione scorretta oppure esito dell’epifora, ma di cosa si tratta? È una problematica che compare legata all’occhio. Il condotto lacrimale del cane fa fatica a far defluire le lacrime al suo interno in modo corretto e così il liquido cade tutto fuori creando le macchie marroni o rosse intorno agli occhi.

Questo accade per diversi motivi: alcune volte sono proprio le lacrime che vengono prodotte in grandi quantità e dunque il condotto non fa in tempo a drenarle e così cadono fuori. Altre volte può capitare, invece, che un corpo estraneo sia entrato nell’occhio del cane e abbia provocato fastidio spingendo l’occhio a lacrimare come anche nel caso di allergie. In altri casi più specifici, la lacrimazione eccessiva può essere dovuta ad un problema congenito dell’animale.

Quando, invece, non si tratta di tutto questo e dunque si può escludere l’epifora, significa che le macchie scure sono l’esito di una cattiva alimentazione. Basta correggere il tiro per vedere fin da subito i primi risultati. Come fare?

Per i cani adulti, invece, sono necessari una serie di elementi che servono a garantire al peloso un benessere alimentare e scongiurare problematiche come la lacrimazione. Non devono mai mancare le proteine per la formazione ed il mantenimento dei muscoli, accanto ai carboidrati che devono dare energie, grassi, utili per il supporto delle articolazioni e del sistema nervoso, minerali e vitamine che supportano il sistema immunitario.