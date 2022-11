Maltempo a Castellammare di Stabia: arenile allagato

La mattina del 23 novembre la Città delle Acque si è risvegliata con l’arenile in gran parte allagato, i detriti che il mare ha riversato sulla battigia sono arrivati addirittura fino all’area della Villa Comunale.

Possiamo vedere, dalle fotografie scattate stamattina a Castellammare di Stabia, il materiale che le onde del mare hanno spinto dalla spiaggia all’area dedicata al passeggio del corso Giuseppe Garibaldi.

Un incredibile crollo si è registrato all’interno di una delle traverse del corso Alcide De Gasperi, precisamente nell’area antistante il “Palazzo dei tedeschi“, sulla costa stabiese molto frequentata durante la stagione estiva. In questa zona si deve essere verificato un innalzamento dei livelli idrometrici, dovuti alle forti onde e alla portata delle acque marine con la conseguente inondazione del terreno sovrastrante la spiaggia.

Sempre a Castellammare di Stabia, oltre all’esondazione del fiume Sarno (come già detto in Maltempo: allagamenti, fiumi esondati e gravi disagi in tutta la Campania), alcuni cittadini hanno visto le loro case allagate nell’area di via Napoli, sono tre le famiglie che sono rimaste bloccate, poi tratte in salvo dai volontari della Protezione civile che sono intervenuti. Si sono registrati anche disagi per i collegamenti con le isole del Golfo, a causa del forte vento e del mare mosso.

23 novembre mattina: il crollo nell’area antistante il “Palazzo dei tedeschi” sul corso Alcide De Gasperi

22 novembre sera: la situazione nell’area della Villa Comunale stabiese e del fiume Sarno ai confini con i comuni di Torre Annunziata e Pompei

La Regione Campania aveva avvisato che a causa dei previsti forti temporali, venti forti con raffiche e mareggiate. La Protezione Civile emanava infatti un nuovo avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte del 21 novembre fino alle 23.59 di martedì 22 novembre. A causa di questo allerta meteo venivano chiuse anche le scuole campane.

Andrea Ippolito