A Vico Equense, località della penisola sorrentina in provincia di Napoli, nella tarda serata di ieri è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il corpo dell’uomo trovato senza vita a Marina di Seiano è quello di Ugo Manganaro di 34 anni.

Muore folgorato, trovato il cadavere di un uomo di 34 anni a Vico Equense

Sul posto, in località Marina di Seiano, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense che hanno immediatamente fatto partire le indagini. Il ragazzo sarebbe morto folgorato. La salma è stata sequestrata, così come l’intera area.

Due ipotesi al vaglio degli inquirenti

L’uomo è morto per arresto cardiaco: la salma è stata sequestrata dalla Procura di Napoli in attesa dell’autopsia. Due le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti per spiegare le cause del suo decesso. La prima, più probabile, è che l’uomo sia stato colpito da un fulmine mentre stava passeggiando vicino al mare durante il temporale. L’ombrello o qualche vicino palo della luce potrebbero aver attratto il fulmine.

La seconda ipotesi sarebbe legata al malfunzionamento di una cabina elettrica che si trova non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo, presumibilmente danneggiata dal maltempo, dalla quale si potrebbe essere generata una scarica.