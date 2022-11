Il Comune di Napoli ha ufficializzato anche per quest’anno il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la strada del centro dedicata all’arte dei presepi. Il senso unico sarà in salita dall’intersezione di San Gregorio Armeno con via San Biagio dei Librai, in direzione Piazza San Gaetano.

Il Comune ha deciso quindi di istituire solo in salita il senso unico, mentre gli artigiani delle botteghe chiedevano di alternare i due sensi. Si parte da sabato 3 e domenica 4 dicembre dalle 9 alle 21, poi nuovo senso unico in altre giornate: da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre dalle 9 alle 21, da sabato 17 a venerdì 23 dicembre dalle 9 alle 21 e poi la giornata di sabato 24 dicembre dalle 9 alle 15.

Il Comune precisa nell’oridnanza che il senso unico verrà attuato con il coordinamento dell’Ufficiale della Polizia Municipale con la collaborazione del personale del Servizio Polizia Locale e del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione.

In caso di “rilevata condizione di criticità da parte degli operatori di Polizia Locale relativa a un eccessivo concentramento di persone all’intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, l’Ufficiale della Polizia Municipale deputato al coordinamento dei servizi disporrà l’interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell’intersezione piazzetta Nilo-San Biagio dei Librai e dell’intersezione via Duomo-via San Biagio dei Librai fino a cessata esigenza”.