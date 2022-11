Venerdì 25 novembre, alle ore 18, presso la Sala Frau, il Comune di Ravello celebrerà Giornata contro la violenza sulle donne, con una singolare iniziativa.

“Porta un pensiero”, questo il titolo dell’evento, si svolgerà in una sala completamente rivestita di rosso per l’occasione, dove le protagoniste saranno le bambine, le ragazze e le donne ravellesi. Ad ognuna è stato chiesto di esprimere una propria riflessione su questa data, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della violenza contro le donne.

Abusi fisici, sessuali, psicologici o economici, fino ad arrivare al femminicidio, sono ormai ospiti fissi della cronaca quotidiana, anche nel nostro Paese. Secondo i dati diffusi ieri dalla Polizia di Stato, dall’inizio dell’anno sono state uccise in Italia 104 donne, di cui 42 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner.

A questo si aggiungono le discriminazioni contro le donne disabili, che sono vittime degli stessi reati che colpiscono le altre donne, ma che possono diventare il bersaglio di violenze ulteriori, spesso da parte di chi se ne dovrebbe prendere cura.

“Cifre e fenomeni che rappresentano un grave allarme sociale su cui riflettere – commenta il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier – Per questo abbiamo accolto con favore l’invito di un gruppo di giovani donne ravellesi a realizzare una iniziativa come “Porta un pensiero”. Un momento di confronto e di dibattito su quella che è divenuta una vera e propria piaga, senza confini geografici e sociali, e contro la quale tutti i livelli istituzionali sono chiamati a fare la loro parte”.