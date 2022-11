L’Osservatorio TuttiMedia discuterà di Europa, diritti, valori e informazione con Roberta Metsola (presidente Parlamento Europeo), che riceverà anche l’award “Donna è Innovazione” per essere stata la “prima donna” tante volte, in diversi contesti. È stata la prima ad andare a Kiev ed è la più giovane presidente del Parlamento Europeo.

Digitale opportunità per l’Europa: a Roberta Metsola l’award “Donna è Innovazione”

L’evento si terrà lunedì 28 novembre ore 9 e 30 e sarà ospitato nella sede Mediaset, socia dell’Osservatorio TuttiMedia. Con la partecipazione di Gina Nieri (consigliere di amministrazione Mediaset), Franco Siddi (presidente TuttiMedia), Laura Bononcini (Public Policy Director, Southern Europe – France, Italy, Greece, Iberia & Israel – Meta), Derrick de Kerckhove (Consigliere scientifico TuttiMedia e professore Politecnico di Milano), Diana De Caprio (Media Relations & Digital Pr presso Gruppo Unipol), Claudia Mazzola (Direttrice Ufficio Studi Rai), Alessandro Torello (Head of Content Strategy, Corporate Communications Eni).

Premiazione con Maria Pia Rossignaud, vicepresidente Osservatorio TuttiMedia

Modera Leonardo Panetta (corrispondente Mediaset da Bruxelles). Saranno presenti i giovani del Master di Publitalia ’80 e gli studenti del Master in Giornalismo Iulm. Premiazione con Maria Pia Rossignaud (vicepresidente Osservatorio TuttiMedia). L’evento in presenza è riservato ai soci dell’Osservatorio TuttiMedia e su invito, ma sarà trasmesso in diretta streaming. Link per assistere alla diretta streaming: https://mediaset.zoom.us/webinar/register/WN_R-EBLD_YSa6ix_nLArGPNg.