Napoli Futsal si prepara al derby contro la Sandro Abate. Archiviata la parentesi negativa del PalaOlgiata la capolista Napoli Futsal torna al Centro Sportivo Cercola per un nuovo derby con la voglia di riprendere la propria marcia. Il costo del biglietto sarà di 5 € e l’incasso sarà devoluto a La Casa di Matteo.

Venerdì alle 20.30 per la nona giornata in serie A sarà sfida all’ex tecnico partenopeo Piero Basile, ora alla Sandro Abate. Gli irpini godono di buona salute dato che hanno vinto nelle ultime quattro apparizioni: battute Pistoia, L84, Fortitudo Pomezia e Città di Melilli, risultati che hanno permesso la quota 15 e la quinta piazza. Giovanni Zannola di Ostia Lido e Paolo De Lorenzo di Brindisi saranno gli arbitri della sfida che andrà in diretta su www.futsaltv.it, mentre il crono sarà affidato ad Ugo Ciccarelli di Napoli.

Dichiarazioni di mister Marìn

“Giocare in casa nostra significa dare tutto per i nostri tifosi. Mi aspetto anche qui tanta intensità. Per quanto riguarda ciò che è successo sabato scorso è inutile sottolineare che l’accaduto non è bella cosa per il nostro sport”. Gli avversari. “Tanta qualità, campioni d’Europa e noi dovremo andar forte”. Fortino e Pietrangelo out per squalifica. “Assenza importanti non c’è dubbio, ma in questo modo ognuno può apportare il proprio contributo soprattutto ora che ci avviamo verso una serie di incontri importanti” (LE PAROLE DI MARIN).

Dichiarazioni di capitan Perugino

“Il quarto di finale playoff dell’anno scorso contro i lupi fu indimenticabile, un’emozione unica. Vogliamo invertire la rotta, nonostante il fatto che quella precedente sia stata una non partita. Viaggiamo passo dopo passo lungo una stagione tortuosa, una maratona e non dobbiamo mai guardare la classifica. Cresciamo sempre più, le sconfitte ci temprano. Vogliamo dimostrare la nostra forza, ci aspettiamo un palazzetto infuocato che possa contribuire all’iniziativa benefica” (LE PAROLE DI CAPITAN PERUGINO).