Strade gruviera e messa in sicurezza della statale della “morte” a Pompei, ok all’appalto da 130mila euro. Lo ha deciso la giunta comunale di Pompei, che stanzierà l’ingente somma per “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino della SS 145″. Si tratta della statale sorrentina: l’arteria – una lunga lingua d’asfalto a scorrimento veloce che collega l’A3 Napoli-Salerno con la penisola sorrentina a partire dal territorio comunale di Pompei all’altezza dell’area di svincolo Castellammare di Stabia – è stata di recente classificata come tra le strade più pericolose d’Italia.

Pompei: strade gruviera e messa in sicurezza della Statale 145, ok all’appalto da 130mila euro

Soprattutto per chi viaggia in moto. Le ultime statistiche, realizzate dall’Aci, sono del resto emblematiche. Sono stati infatti analizzati 37.228 incidenti (1.166 mortali), 1.344 decessi e 59.853 feriti, su circa 55mila chilometri di strade italiane. Tra le strade più pericolose per le due ruote ci sono proprio la statale sorrentina, poi l’Aurelia e il Grande Raccordo Anulare. I veicoli a due ruote sono coinvolti nel 22% degli incidenti, con un tasso di mortalità (3,6%) molto più alto rispetto a quello delle quattro ruote (1,3%). Sulle strade extraurbane, spiega ancora l’Aci, “gli utenti vulnerabili rappresentano una quota assai elevata dei decessi”.

E’ dunque anche per questo motivo che la giunta comunale del sindaco Carmine Lo Sapio ha deciso di bandire un maxi-appalto da 130mila euro per provare a “ridurre le criticità in relazione alla morfologia particolarmente accidentata” e al dissesto diffuso del manto stradale della SS 145 che si intensifica pure con l’arrivo delle prime piogge e dell’inverno.

A breve partirà la gara d’appalto

Dopo il necessario ok dato dal sindaco e dagli assessori, a breve partirà la gara d’appalto per i lavori alla strada della morte. Lo scorso 20 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. I numeri degli incidenti sono sconvolgenti secondo l’Istat: nel 2021 – è la data dell’ultimo rapporto – 151.875 incidenti stradali (+28,4% rispetto all’anno precedente) hanno provocato 2.875 vittime (+20%) e 204.728 feriti (+28,6%).

Salvatore Piro