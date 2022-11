Ancora tensione a Portici: le forze dell’ordine hanno rinvenuto su una rampa dell’autostrada due ordigni inesplosi. La scoperta è stata fatta questa mattina dalla polizia municipale sul ciglio della rampa d’ingresso all’autostrada della città.

Portici, due ordigni sulla rampa autostradale: l’intervento degli artificieri

Gli agenti, coordinati dal colonnello Francesco Zenti, si sono recati sul posto insieme con la polizia di stato dopo avere fatto la scoperta in seguito alla segnalazione di uno zaino sospetto sul ciglio della strada. All’interno sono state trovate le due bombe, che sarebbero state fabbricate nell’est europeo.

E’ subito scattato l’allarme: la strada è stata subito chiusa al traffico e sono stati avvertiti gli artificieri. Secondo i primi accertamenti degli esperti si tratterebbe di ordigni provenienti dall’ex Jugoslavia, proiettili anticarro che si lanciano con un fucile anticarro e hanno una gittata di 500 metri.

Tre episodi inquietanti in poche settimane

Bisogna ricordare che il 14 novembre scorso l’esplosione di una bomba carta davanti ad un bar ha terrorizzato la cittadinanza. Lo scoppio non ha provocato feriti ma ha danneggiato la saracinesca, una vetrinetta di esposizione e un frigorifero all’interno del locale. Sul posto agenti del commissariato di Ps Portici – Ercolano. Tra le piste maggiormente battute dagli inquirenti quella del racket.

In precedenza, alla fine di ottobre, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Addolorata contro un’abitazione. Sul manto stradale i militari hanno trovato e sequestrato 33 bossoli luger 9×18. Su un cancello in ferro sono stati trovati circa 20 fori, mentre altri fori di colpi d’arma da fuoco sono stati trovati su due auto parcheggiate.