Finisce la prima giornata di Qatar 2022, una prima giornata ricchissima di sorprese, sorprese che non sono mancate neanche nella giornata di oggi, vedi infatti un’ottima Corea del Sud che strappa due punti all’Uruguay. E’ un Mondiale che sin da subito regala grandi colpi di scena. Ma dall’altra parte a chiudere la prima giornata della Coppa del Mondo è un Brasile magico che annienta la Serbia. Ora, però, è tempo di andare a fare il punto su quanto successo oggi.

Svizzera-Camerun 1-0

Nel girone G, uno dei più promettenti del Mondiale, passa la Svizzera contro il Camerun del “napoletano” Anguissa. Vittoria di misura per la formazione rossocrociata in una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, vista la difficoltà del Brasile, sovrano del girone.

Decide al terzo minuto della ripresa un guizzo di Breel Embolo, pronto al posto giusto al momento giusto. Gol importantissimo del numero 7 svizzero, che decide una partita molto chiusa, oltre che equilibrata.

Primo tempo in cui entrambe le squadre non si fanno male, nella ripresa la Svizzera indirizza la sua partita ed è poi chiamata alla sofferenza contro un ottimo Camerun. Anche le statistiche parlano di equilibrio, in fatto di possesso palla, tiri e passaggi.

La ha spuntata la formazione europea, una vittoria di peso contro quella che dovrebbe essere la squadra più agibile in un girone di ferro. Ma attenzione, perchè può cambiare tutto nella seconda giornata, con la Svizzera che affronterà la corazzata Brasile.

Uruguay-Corea del Sud 0-0

Pareggio dal sapore di vittoria per la Corea del Sud in un altro derby a tinte azzurre, stavolta fra l’uruguagio Olivera e il coreano Kim Min-Jae. Ottima prestazione da parte della compagine sudcoreana, che senza paura affronta un Uruguay senza dubbio superiore dal punto di vista della qualità della rosa.

Tenacia e grinta, questi gli attributi con cui la formazione allenata da Paulo Bento affronta i sudamericani: ne viene fuori una partita giocata a viso aperto, con un Uruguay che va in seria difficoltà specialmente nel primo tempo, smarrito di fronte ad una partenza sprint di Son e compagni.

Nessun tiro in porta da parte dei coreani, uno solo per gli uruguagi: è un incrocio dei pali colpito in pieno da Valverde, che, per quanto provi a trascinare i suoi, non riceve un grosso aiuto da parte della squadra. Dato sui tiri in porti che testimonia due ottime difese, di cui fanno parte due giocatori del Napoli, tra l’altro.

Finisce quindi a reti bianche, un risultato giusto per quanto visto in campo: all’Education City Stadium c’è spazio per l’ennesima sorpresa di una pazza prima giornata. E’ un’altra asiatica a mettere lo sgambetto alle big. Cade l’Uruguay, ma strappa un punto. C’è ancora larga speranza per gli azzurri.

Portogallo-Ghana 3-2

Il Ghana prova a fermare il Portogallo con una prova di grande orgoglio, ma i lusitani, soffrendo, dimostrano di avere ragione sulla nazionale africana, trascinati da Cristiano Ronaldo e dall’assortitissimo reparto d’attacco.

A proposito di CR7, partita da protagonista per lui: una partita iniziata con le lacrime sulle note dell’inno nazionale, lacrime che descrivono in pochi istanti i mesi bui vissuti da Cristiano, fresco di rescissione contrattuale con il Manchester United. E nella ripresa è proprio lui a sbloccare la partita da calcio di rigore: ennesimo record anche quando tutto sembra andare. Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a segnare in cinque Mondiali diversi.

Pareggia Andrè Ayew al minuto 73, per un attimo sembra esserci la sensazione di un’altra grande e ormai non più inaspettata sorpresa. Ma cinque minuti dopo ci pensano prima Joao Felix e poi Leao a stendere in due giri di lancette il Ghana.

Bukari al novantesimo prova a riacciuffare gli iberici, ma è troppo tardi. Portogallo che soffre negli ultimi minuti, ma mette in bella mostra una rosa completa, che va sempre migliorando con i vari giovani talenti trascinati dal carisma dell’intramontabile Cristiano Ronaldo. Buona la prima.

Brasile-Serbia 2-0

Un super Richarlison annichilisce la Serbia insieme ad un Brasile strepitoso. Prestazione monstre da parte della formazione verdeoro, che chiude in bellezza la prima giornata del Mondiale, offrendo spettacolo al pubblico del Lusail Stadium, nel quale fanno capolino anche i famosissimi “Elites” con una maglia della nazionale italiana.

Grandissima prova della Seleçao, che diverte e si diverte. Finisce 2-0 contro la Serbia che avrebbe potuto anche subire una sconfitta più severa, ma da cui ci si aspettava una partita sicuramente giocata meglio, malgrado il grande distacco fra le due squadre.

Decide una doppietta di Richarlison, gioiellino che Antonio Conte ha trasformato in uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il gol arriva dopo 63 minuti di strenua resistenza serba: la punta del Tottenham si trova pronta sulla ribattuta di Milinkovic-Savic dopo un tiro di Vinicius. Passano dieci minuti e Richarlison si inventa un gol fuori da ogni logica: stop esemplare su cross di Vinicius e acrobazia da urlo. Palla in rete.

Il Brasile domina e conferma le grandi aspettative. Vinicius e Richarlison aprono come meglio non potevano la spedizione verdeoro in Qatar. Sì, il Brasile c’è e vuole fortemente il suo sesto Mondiale.

Le partite del 25 novembre

Finisce la prima giornata, ma non finisce di certo lo spettacolo dei Mondiali: si parte subito con la seconda giornata, domani le sfide del gruppo A e del gruppo B.

Alle ore 11:00 inizia il day 6 con Galles-Iran, snodo cruciale dei galletti per il secondo posto. Si prosegue alle 14:00, con i padroni di casa del Qatar chiamati a riscattarsi contro il Senegal in una prova ancora più ardua. Il programma continua con la partita delle 17:00 fra Olanda ed Ecuador, per poi concludersi alle ore 20:00 con Inghilterra-Stati Uniti.

Giuseppe Garofalo