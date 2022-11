Sono 654 le famiglie sorrentine che saranno destinatarie, entro la prima metà del mese di dicembre, di contributi comunali, per un totale di circa 185mila euro.

La misura è stata decisa dall’amministrazione, guidata da Massimo Coppola, per venire incontro alle esigenze di nuclei familiari in difficoltà economiche.

“Abbiamo voluto destinare questi fondi per aiutare tanti concittadini, in vista delle festività natalizie – spiega il sindaco Coppola – Grazie a fondi che siamo riusciti a recuperare, abbiamo integrato le risorse già programmate. L’attenzione per le categorie più deboli è sempre massima, e metteremo in campo ogni sforzo necessario per venire incontro a chi ha più bisogno”.