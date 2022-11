Frana a Ischia, Cascone (Fi): “Territori flagellati”. Mascolo (Eic): “Riflettere su equilibrio natura”

“Siamo tutti sgomenti dinanzi alle terrificanti notizie che ci giungono da Ischia”. A dirlo è Franco Cascone, consigliere regionale di Forza Italia. “Sebbene molte persone siano state tratte in salvo, non possiamo non pensare ai dispersi e alle vittime di questa ennesima tragedia annunciata. Vittime che si contano ogni qualvolta piove a dirotto. Questi eventi ci dimostrano come siano fragili i nostri territori, flagellati dai cambiamenti climatici per i quali ancora non siamo pronti e per cui probabilmente non si sta facendo abbastanza.

Sono vicino alle persone coinvolte, ma un encomio particolare va alle tante persone, cittadini, Forze dell’Ordine, soccorritori, amministratori, tutti in prima linea a fronteggiare questa emergenza e lavorare eroicamente da questa notte per salvare vite. In sciagure come quelle che hanno colpito Casamicciola, è fondamentale lo spirito di comunità. Per questo sono commosso per l’iniziativa degli albergatori del posto che, in un periodo di chiusura delle loro attività ricettive, non hanno esitato ad aprire le porte delle loro strutture alle persone che abitano in case a rischio.

Una tragedia simile si era già verificata nel 2009, ora a distanza di 12 anni Regione e Stato devono intervenire energicamente per porre un argine a questa atavica e drammatica problematica. Da subito, mi attiverò in Consiglio Regionale per ricostruire quanto fatto e quanto è possibile fare affinché non si ripetano simili tragedie”.

Annarita Patriarca (Fi): “Fondi Pnrr per la messa in sicurezza”

“Dopo il terremoto, un’altra calamità naturale si abbatte sull’isola d’Ischia: non è più tempo di pur doverose attestazioni di solidarietà, ma è tempo invece di mettere in sicurezza l’area montuosa dell’isola, utilizzando i fondi del Pnrr e impegnando le risorse regionali affinché queste tragedie, pur nella loro imprevedibilità non abbiano più a ripetersi”. Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia.

“È fondamentale che nel più breve tempo possibile venga dichiarato lo stato di calamità naturale per Casamicciola e l’intera isola verde. Non possiamo permetterci che l’isola d’Ischia e i suoi abitanti rivivano gli errori e le lentezze della ricostruzione post sisma. È fondamentale ora essere vicini alla popolazione, ai sindaci e a quanti sono, a vario titolo, coinvolti nei soccorsi affinché la situazione venga ripristinata nel più breve tempo possibile e con il minor impatto sulla vita della comunità”.

Mascolo (Eic): “Vicini ai cittadini dell’isola di Ischia”

“Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla popolazione di Casamicciola duramente colpita dal disastro, agli abitanti dell’Isola di Ischia e ai soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza di un territorio ferito duramente da questa tragedia.

Un disastro che deve spingere a riflettere ulteriormente sulla necessità di adeguare il nostro stile di vita al delicato equilibrio della natura spesso ignorato con le conseguenze drammatiche che sono sotto ai nostri occhi. Tornare alla manutenzione capillare del territorio, sentirsi responsabili della cura del territorio e della tutela dell’ambiente circostante anche ai fini idraulici ed idrici, rappresentano un dovere per tutti”. Così il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo ha commentato sui profili social la tragedia che ha colpito l’Isola d’Ischia questa mattina.

I consiglieri regionali del M5s: “Tutela del territorio non sia solo slogan”

“L’enorme tragedia che ha colpito Casamicciola ci segna profondamente. Siamo vicini ai familiari delle vittime, agli sfollati, alle comunità colpite e ringraziamo i soccorritori, determinanti in queste ore. Quanto accaduto, purtroppo, non è il primo evento drammatico che investe l’isola d’Ischia ed evidenzia il fallimento delle politiche messe in campo fino ad oggi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“La tutela del territorio non può continuare ad essere solo uno slogan mentre si propongono norme che favoriscono il consumo di suolo e non la sua manutenzione. Una seria riflessione andrebbe fatta anche sulla legge regionale sulla semplificazione urbanistica, già bocciata dal Governo e a rischio incostituzionalità. La priorità – concludono – deve essere una e chiara a tutti: mettere in sicurezza i territori per salvaguardare i cittadini della nostra regione”.

