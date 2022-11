“Davanti alle notizie e alle immagini che arrivano da Ischia, il primo pensiero va ai familiari dei dispersi e la vicinanza concreta va all’intera comunità ischitana. Ringraziamo i volontari, i vigili del fuoco, la protezione civile e tutti coloro che sin dalle prime ore del mattino si stanno sporcando le mani per soccorrere le persone e salvarle dal fango“: così Legambiente in una nota sulla frana che ha colpito Casamicciola e la comunità di Ischia.

“Una cosa, però, ci insegna la pioggia e il fango caduti sull’Isola Verde: – ha continuato Legambiente – il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata con amministratori e cittadini lasciati spesso soli a fronteggiare impatti di questa dimensione dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che amplificano gli effetti di frane e alluvioni e che stanno causando danni al territorio e alle città mettendo in pericolo la popolazione”.

Frana a Ischia, Legambiente: “Italia impreparata”. De Luca: “Chiediamo stato di emergenza”

Il Comune di Pozzuoli ed il Comune di Quarto stanno predisponendo in questi minuti l’invio a Ischia di mezzi e risorse umane per affiancare e sostenere le amministrazioni locali e i cittadini nelle operazioni di soccorso. Si invita tutta la popolazione ad evitare gli spostamenti non necessari, fino al termine dell’allerta meteo arancione, che è prorogata alle 18 di domani.

“La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l’isola di Ischia e i territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi. – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – Esprimo il ringraziamento alle forze della Protezione Civile regionale e nazionale, alle forze dell’ordine, ai volontari, al personale sanitario, per l’impegno profuso da questa notte. Ringrazio per l’attenzione manifestata il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Valuteremo nelle prossime ore insieme con i sindaci interessati gli interventi di sostegno più urgenti, in aggiunta a quelli già in campo da mesi. Saranno a disposizione anche i tecnici dell’Acer (Azienda regionale edilizia pubblica) per un supporto tecnico”.

Professioni sanitarie pronte a cooperare

“L’Ordine professioni sanitarie Tsrm Pstrp di Na è pronto a cooperare per aiuto soccorsi e assistenza. – ha commentato Franco Ascolese che ha messo a disposizione il proprio aiuto ai soccorsi impegnati a Ischia per prestare soccorso dopo la catastrofica frana a Casamicciola avvenuta questa mattina – Come Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta abbiamo deciso di mettere disposizione della macchina dei soccorsi una squadra di camici bianchi tra tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio e terapisti dell’area della riabilitazione in parte già presenti a Ischia, in quanto residenti e che hanno prontamente raggiunto il loro posto di lavoro all’ospedale Rizzoli, e altri pronti a partire da Napoli per l’isola se dovesse essere necessario”.