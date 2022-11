Il quindicinale grigiore novembrino, è stato affrontato a testa bassa dagli uomini di mister Troise i quali hanno ripreso ad allenarsi tra freddo ed amarezza per l’unico punto conquistato contro le non irresistibili Lavello e Gravina.

A partire dalla imminente trasferta di Francavilla in Sinni, la squadra ha l’obbligo di ritornare al successo per non perdere la vetta della classifica, confermata, fino a questo punto, grazie ai passi falsi delle altre concorrenti: Brindisi, Fasano e Casarano, infatti, come la Cavese, non hanno avuto continuità nei risultati mentre, al momento, la formazione più determinata sembra il Barletta che, con le sue tre vittorie consecutive, ha recuperato ben 5 punti proprio sui metelliani agganciandoli prepotentemente al primo posto.

La Cavese, grazie al suo calendario favorevole, avrebbe potuto avere un vantaggio di ben 5 punti sulle dirette inseguitrici, ma piangere sul latte versato non è un buon viatico per l’uscita da questo tunnel: il campionato è di certo ancora lungo e sono tanti gli scenari che ancora devono aprirsi per ogni realtà. Alle porte c’è anche la riapertura del calcio mercato con le varie società che, tramite le loro mosse, esterneranno i loro veri obiettivi.

Qualche nome è già trapelato tra gli addetti ai lavori, sia in entrata e sia in uscita, almeno per i club che interessano più da vicino la Cavese, ma tutto risulta solo aria fritta. Intanto, i metelliani proveranno a riprendere confidenza con i tre punti dalla trasferta lucana di Francavilla in Sinni.

Il tecnico Troise riavrà a disposizione i rientranti dall’influenza e cioè il difensore centrale Lomasto, il centrocampista Aliperta e l’attaccante Bacio Terracino con questi ultimi due che hanno svolto, però, allenamento differenziato insieme a Banegas. L’influenza, però, è passata ai giovani Gaeta e Anzano i quali, molto probabilmente, resteranno a casa.

Lo schieramento tattico che verrà adottato è da giudicarsi al di fuori di ogni tipo di previsione dato che, tra influenzati e continue modifiche da parte dello stesso allenatore, non è mai stato definito con costanza. Dall’altra parte, il Fc Francavilla adotta un 4-3-2-1 il quale, dopo un inizio non facile con tre sconfitte interne consecutive (Brindisi, Afragolese e Altamura), ha ottenuto alcuni risultati incoraggianti come i successi interni contro Matera e C. di Fasano ed il pari di S. Maria Capua Vetere.

Le due realtà si sono incontrate soltanto due volte e sempre nello stesso campionato di Serie D girone H: il primo match è datato 8 Marzo 2015 con un inaspettato 3-1 da parte dei lucani, mentre il 1° novembre 2017 vide il successo degli aquilotti per 0-2. Per la trasferta di domani sul piccolo campo di Francavilla in Sinni, sono stati messi a disposizione solo 100 tagliandi per la tifoseria blufoncè i quali saranno assiepati nel settore Distinti tra l’altro sprovvisto di gradinate.

L’arbitro dell’incontro sarà Nicolò Dorillo della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Stefano Carchesio di Lanciano e Domenico Lombardi di Chieti: il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:30.

Andrea Siani