L’Esercito ad Ischia per i soccorsi. Crosetto annuncia l’arrivo di ulteriori forze militari

Le avverse condizioni atmosferiche stanno rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso alla luce del mare forza 11 che sta rallentando l’arrivo di uomini e mezzi da Napoli e Pozzuoli: per questo il ministro della Difesa ha annunciato l’apporto ai soccorsi anche delle forze armate.

“Su disposizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, dopo l’invio di un elicottero HH139 dell’Aeronautica militare avvenuto nelle ore immediatamente successive alla frana sono ora in corso i preparativi per inviare ulteriori forze militari in soccorso“. Lo rende noto il ministero della Difesa.

“Il personale della Base logistica dell’Esercito di Ischia è già sul posto per effettuare i sopralluoghi mentre 2 ufficiali del Comando Forze operative Sud sono presenti nella sala operativa della prefettura di Napoli. Inoltre – ricorda la nota – sono pronti a muovere con due ore di preavviso un plotone genio con attrezzature per l’intervento in pubbliche calamità e un plotone bersaglieri della brigata Garibaldi dell’Esercito, con 15 veicoli di varia tipologia tra cui macchine per il movimento terra e autocarri cassonati.

Un elicottero CH47 dell’aviazione dell’Esercito è pronto al decollo in caso di necessità dall’aeroporto di Viterbo.

Sono pronti anche Nave San Giorgio della Marina Militare, con a bordo personale della battaglione San Marco e un elicottero SH90, sta navigando dal Mar Ionio per avvicinarsi alle isole Flegree in caso di necessita di impiego”.