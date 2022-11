“Sono otto i morti accertati per la frana a Ischia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. “Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili. – ha concluso – Se è curato e protetto questo è il Paese più bello del mondo”.

Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce. Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte. La strada che porta alle loro abitazioni, via Santa Barbara, è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimento terra e idrovore.

Maltempo, frana ad Ischia: “otto morti accertati”. Disperso anche un neonato

Salgono a 13 le persone che risultano al momento disperse a Casamicciola, sull’isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina provocata dal maltempo. Tra i dispersi una una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Decine di auto e case travolte da una grande massa di acqua, fango e detriti.

“Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati”. Lo riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci della zona e la prefettura. Secondo quanto si apprende, oltre ai cinque dispersi accertati a Casamicciola, non si hanno al momento notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

Notizie ed immagini impressionanti dall’isola di Ischia dove all’alba di oggi una frana ed una conseguente colata di fango hanno invaso strade e piazze: un uomo è stato recuperato e salvato.

Maltempo, frana ad Ischia: uomo travolto dal fango recuperato e salvato

Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Proprio in località Celario alcune case sono state sventrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive. L’isola è praticamente spezzata in due. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno inviato immagini di un uomo travolto dal fango recuperato e salvato.

Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone

La frana ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme e ha origine in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati completamenti isolati. Sono a lavoro vigili de fuoco, forze dell’ordine, protezione civile e volontari.

“Siamo in attesa di rinforzi”

“Siamo in attesa di rinforzi da Napoli, le condizioni del tempo sono proibitive, è una storia con caratteristiche più gravi del 2009” quando ci fu una frana a Ischia. Così Giosi Ferrandino ex sindaco di Ischia, a Rainews 24. “Seguo con angoscia le notizie che arrivano da Ischia, sono vicino a quanti stanno facendo ogni sforzo per rintracciare i dispersi e soccorrere i feriti”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Il deputato azzurro prosegue dicendo che: “Ogni italiano oggi è a Ischia accanto a chi soffre e a chi spera”.

“Vicini ai cittadini di Ischia e ai soccorritori impegnati negli aiuti in queste ore drammatiche. Siamo un Paese troppo fragile. Il dissesto idrogeologico e gli impatti della crisi climatica sono emergenze che non possono più essere rimandate”. Lo scrive su Twitter Chiara Braga, deputata e responsabile transizione ecologica della segreteria nazionale del Pd.