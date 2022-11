Notizie ed immagini impressionanti dall’isola di Ischia dove all’alba di oggi una frana ed una conseguente colata di fango hanno invaso strade e piazze: un uomo è stato recuperato e salvato.

Maltempo, frana ad Ischia: uomo travolto dal fango recuperato e salvato

Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Proprio in località Celario alcune case sono state sventrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive. L’isola è praticamente spezzata in due. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno inviato immagini di un uomo travolto dal fango recuperato e salvato.

Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone

La frana ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme e ha origine in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati completamenti isolati. Sono a lavoro vigili de fuoco, forze dell’ordine, protezione civile e volontari.