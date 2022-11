Al via la Special Olympics European Basketball Week

La Special Olympics European Basketball Week, che prende il via il 26 novembre, ed è in programma fino a domenica 4 dicembre, incarna il valore sociale dello sport: un modello educativo e formativo capace di favorire, attraverso lo sport unificato ed il coinvolgimento della scuola, il rispetto e la valorizzazione di ogni abilità. Saranno oltre 18mila gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che prenderanno parte all’iniziativa: inviando, anche in previsione del 3 dicembre, Giornata Internazionale per le persone con disabilità che accende i riflettori sul tema dei diritti e la dignità di ognuno, un forte messaggio di inclusione.

La XIX edizione

Giunta alla sua XIX edizione, la Special Olympics European Basketball Week, sostenuta da FIBA Europe e Euroleague Basketball One Team si terrà in 30 paesi europei coinvolgendo circa 20mila atleti. In Italia, con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, GIBA e Lega Basket Femminile la settimana europea del basket sta coinvolgendo circa 2mila Atleti Special Olympics con e senza disabilità intellettive in 24 eventi tra tornei 5vs5 e 3vs3, partite dimostrative e percorsi di avviamento alla pallacanestro. In occasione della nona giornata del campionato di Serie A (3 e 4 dicembre), gli arbitri indosseranno la maglia di Special Olympics.

Il basket unificato

Il basket unificato ha la capacità di abbattere ogni barriera, stereotipo e pregiudizio, mettendo in luce le abilità degli Atleti piuttosto che le loro disabilità. Il coinvolgimento degli Atleti Partner, senza disabilità ed in formazioni miste, non può altro che dimostrare quanto quel sentire comune di una squadra offra un’occasione unica, valida per una vita intera: una prospettiva diversa da cui guardare le persone con disabilità intellettive. Persone ora capaci di straordinarie azioni come quella di infondere, attraverso lo sport, una cultura del rispetto e dell’accoglienza della diversità, dell’unicità di ogni Atleta dentro e fuori il campo di gioco. Ecco che allora la settimana europea della pallacanestro Special Olympics diventa un’opportunità di apprendimento per i giovani, di insegnamento per i docenti delle scuole che hanno a cuore il tema dell’inclusione.

L’evento è realizzato grazie al sostegno di Champion. La European Basketball Week 2022 è realizzata anche con il contributo di cui alla Legge Finanziaria 208/2015.