Si chiamava Eleonora Sirabella, 32 anni il 4 gennaio prossimo, di Casamicciola, la vittima accertata della frana che all’alba ha colpito il comune di Casamicciola sull’isola di Ischia.

La 31enne viveva in uno dei punti maggiormente colpiti dalla tragedia, in un’abitazione nella zona di Casamicciola Terme.

Il corpo di quella che per il momento è l’unica vittima della frana è stato rinvenuto solo dopo mezzogiorno. Dalla lava di massi, fango e terriccio mista a tronchi di alberi abbattuti spunta l’estremità di un braccio di una donna. Sotto una pioggia ancora battente i soccorritori, pur consci che non ci fosse più nulla da fare, iniziano a scavare e rinvengono il corpo di Eleonora. Il volto sfigurato non ha reso semplice capire di chi si trattasse. L’identificazione è avvenuta in tarda serata, dopo che per ore altri nomi erano rimbalzati, in particolare quello di una cinquantenne di origini bulgare che tuttora risulta dispersa.

Le ricerche proseguono, in mattinata convocato il Consiglio dei Ministri

Le operazioni di soccorso, come comunicato dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, andranno avanti per tutta la notte per rintracciare i dispersi, che sono circa una quindicina.

Il Governo ha convocato per domani mattina il Consiglio dei Ministri, all’ordine del giorno ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per Ischia; nel corso del vertice potrebbe essere stanziato un primo finanziamento di circa 2 milioni di euro.