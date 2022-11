Il fango inizia a seccarsi e quando vigili del fuoco e protezione civile si muovono, non affondano più, e possono procedere più spediti tra i residui della frana di ieri all’alba a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Così, dopo oltre 32 ore di attesa, è stata soccorsa una donna di 93 anni che era isolata nella sua abitazione in via Celario, e che aveva bisogno di medicine.

Le squadre di soccorso si sono fatte largo tra detriti e massi, una catena di uomini legati tra loro e in sicurezza, per evitare incidenti. In salvo anche tre componenti di una famiglia che viveva non molto distante dall’abitazione dell’anziana, pure bloccata a causa del fango che ha precluso tutte le vie di fuga.

Sono ancora cinque i nuclei familiari che non sono stati messi in sicurezza, nonostante il lavoro dei soccorritori. Si tratta di circa 20 persone tra adulti e bambini, tutti localizzati in abitazioni di via Pera di Basso che ancora non dispongono di acqua corrente ed elettricità.