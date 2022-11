Frana a Ischia, soccorritori al lavoro tutta la notte: 11 ancora i dispersi

I soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte allo scopo di trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull’isola d’Ischia, all’alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba ieri sera, le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni e che è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel “Trauma Center” in prognosi riservata. Una la vittima accertata finora, una donna di 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola. Il suo corpo è stato trovato nei pressi di piazza Maio. In Prefettura a Napoli alle 8 e 30 tornerà a riunirsi il centro coordinamento soccorsi insediato ieri dal prefetto; al termine della riunione dovrebbero essere forniti degli aggiornamenti circa i dispersi ed eventuali nuove vittime.

“Uncem, con il presidente nazionale Marco Bussone e il presidente della Delegazione Campania Vincenzo Luciano, esprime forte solidarietà e vicinanza alle comunità e ai Sindaci per quanto è successo nell’isola d’Ischia, ed in particolare a Casamicciola. – hanno fatto sapere dall’Unione dei Comuni – Esprimiamo vicinanza alle tante famiglie colpite da questa tragedia. Sono tanti i dispersi per l’ennesima frana, per questa tragica calamità effetto anche del cambiamento climatico. Ancora in ginocchio una parte del territorio regionale, del Paese, dopo le Marche due mesi fa, colpita da disastri e situazioni che impongono azioni diverse, politiche ambientali vere, prevenzione e cura, sempre annunciate e mai poste in essere concretamente. Servono almeno 5 miliardi di euro l’anno per dieci anni contro il dissesto”.

“Il governo è pronto in qualunque momento ad adottare le misure necessarie per far fronte all’emergenza. Il nostro dipartimento ha già predisposto il documento, redatto dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, per dare il via libera ai primi stanziamenti in deroga alle norme ordinarie”. Così Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile, al Messaggero. Si parla di “diversi milioni di euro per un primo intervento. – ha detto il Ministro – Dopodiché ci sarà un’attenta ricognizione per elaborare una stima dei danni e varare un impegno finanziario maggiore, che tenga conto anche dei necessari interventi di prevenzione strutturale. Ma questo potrà avvenire anche nei prossimi giorni. La priorità, in questo momento, è la ricerca dei dispersi, a cui si stanno dedicando oltre duecento tra operatori e volontari”.

