“Attivare il Meccanismo europeo di solidarietà al fine di aiutare i soccorritori nei loro sforzi e per favorire la rapida soluzione di questo terribile problema”. E’ quanto chiede Giosi Ferrandino, eurodeputato ischitano di Renew Europe, in una lettera al commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarčič.

Ferrandino, nella lettera, sottolinea “i fenomeni meteorologici dirompenti che stanno colpendo la mia isola, Ischia. Questa mattina alle 5 una frana ha colpito diverse zone del territorio, causando morti e dispersi, oltre a crolli di case e gravi problemi di viabilità”.

L’evento “ha colpito centinaia di famiglie e lo scenario sembra essere sempre più tragico. La protezione civile sta facendo molti sforzi per salvare le persone e tenerle al sicuro, ma la situazione è terribile poiché le piogge continue potrebbero creare ulteriori danni”.