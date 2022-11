Allo Stadio Menti è pareggio a reti bianche fra la Juve Stabia ed il Potenza. Lo 0-0 finale è lo specchio di una gara equilibrata senza grosse occasioni da gol create da ambo le parti.

La squadra di Castellammare di Stabia ha mostrato le solite pecche in attacco, con scarso sviluppo della manovra offensiva. Il Potenza è apparsa squadra manovriera e ben centrata, nel secondo tempo ha cercato anche il colpaccio beccando un palo su azione in mischia, oltre a qualche altra opportunità creata da Di Grazia e Steffè. Alla fine della fiera un pari giusto dopo un match molto agonistico, ma che non si lascia ricordare per qualità espressa sul rettangolo di gioco. Ora la Juve Stabia è sesta a 22 punti. Il Potenza si conferma sulla giusta via con mister Raffaele in panchina. Mercoledì sera turno infrasettimanale con il sentito derby campano fra Avellino e Juve Stabia al Partenio alle ore 21.

Le squadre in campo

Juve Stabia con il 4-3-3: viste le defezioni in difesa, come centrale c’è Altobelli. In attacco Santos supportato da Pandolfi e D’Agostino. Il Potenza risponde con il 3-5-2: davanti il duo formato da Caturano e Di Grazia.

La partita

In avvio il match è caratterizzato da buoni ritmi: il Potenza pressa alto e costringe la Juve Stabia alla difensiva. I gialloblu’ giocano a due tocchi e puntano sulle ripartenze degli esterni, soprattutto sulla sinistra con Mignanelli.

Al 26′ buona combinazione della Juve Stabia con Ricci che va al tiro dalla distanza senza efficacia.

Al 33′ Santos viene pescato bene in area lucana, ma la sua sforbiciata al volo è imprecisa. Nel finale di tempo, la Juve Stabia alza il baricentro della manovra ma non riesce a impensierire la difesa del Potenza.

Il Potenza parte forte nella ripresa, conquistando due angoli dibfila nei primi due minuti. Al 12′ grande contropiede del Potenza, arriva in area Steffè che di piatto sinistro mette alto sulla traversa. Occasione sprecata per gli ospiti.

Al 17′ Di Grazia si smarca bene al limite dell’area, il suo tiro è alto. Un minuto dopo è Steffè a chiamare Barosi a una bella parata. Al 19′ in mischia da corner Armini centra il palo destro.

Al 30′ break Juve Stabia: è Bentivegna sotto misura a mancare la conclusione nella porta lucana, deviata in angolo dal difensore Armini. Nel finale le Vespe cercano il forcing sfruttando qualche mischia in area da calcio di punizione, il Potenza difende il pari.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6.5; Maggioni 6, Altobelli 6.5, Caldore 6.5, Mignanelli 6.5; Scaccabarozzi 6, Berardocco 6.5, Ricci 5.5 (42′ st Silipo sv); D’Agostino 5.5 (21′ st Guarracino 6), Santos 5.5, Pandolfi 5.5 (22′ st Bentivegna 5.5). All.: Colucci 6.

Potenza (3-5-2): Gasparini 6; Girasole 6, Matino 6, Armini 6.5; Gyamfi 6.5, Laaribi 6 (21′ st Sandri 5.5), Steffè 6.5 (29′ st Del Sole 5), Logoluso 6 (21′ st Talia 5.5), Verrengia 5.5 (39′ st Celesia sv); Caturano 6, Di Grazia 6.5 (29′ st Del Pinto 5.5). All.: Raffaele 6.5.

Arbitro: Mucera di Palermo 6. Ammoniti: Laaribi (P), Armini (P), Caturano (P), Matino (P), Santos (JS). Note: spettatori circa 2.000. Angoli 8-6. Recupero: 0′ pt- 3′ pt.

Domenico Ferraro