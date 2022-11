Un neonato di 21 giorni è la quinta vittima del fango di Ischia

I soccorritori che scavano senza soste a mani nude in via Celario a Casamicciola, sull’isola di Ischia, hanno estratto dal fango la quinta vittima. Ad essere stato recuperato, il corpicino di un neonato di 21 giorni: è la quinta vittima accertata dell’alluvione di Ischia.

Il corpicino del bimbo è stato recuperato dai soccorritori, con non poche difficoltà, all’interno di un’abitazione ed attualmente si trova presso l’obitorio dell’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

Sono cinque i corpi trasferiti da Casamicciola all’obitorio di Lacco Ameno. Le altre quattro salme sono quelle di Eleonora Sirabella, la 31enne trovata ieri la cui casa colpita dalla frana è stata spazzata in via per metà; di una 50enne di nazionalità bulgara; di una bambina di età compresa fra i cinque ed i sei anni; e quella di ragazzo di circa 16 anni, forse fratello della piccola. In ospedale si attende l’arrivo di altri corpi.

