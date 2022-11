Boxing Improta: stage “Donne in difesa personale”

Presso la palestra casalucese lo stage “Donne in difesa personale”, diretto dal Maestro Improta

La Boxing Improta, nel pomeriggio di sabato 26 novembre, in relazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione n°54/194 del 7 dicembre 1999), ha organizzato, presso la palestra casalucese, lo stage “Donne in difesa personale”, diretto dal Maestro Improta.

Il progetto, imperniato sulla difesa personale femminile, ha messo a conoscenza delle partecipanti tecniche semplici ma efficaci in situazioni di pericolo. Lo staff Improta ha ringraziato per la presenza all’evento: il segretario regionale generale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato), Rosario Buonavita; il segretario provinciale generale del S.I.A.P., Silvio Iannotta; tutte le partecipanti che hanno affrontato il maltempo pur di essere presenti.

“E un serio impegno da parte di tutti per fermare la violenza contro le donne – affermano i componenti dello staff Improta -. Dobbiamo costruire un futuro che possa dare concretezza ai principi di democrazia sia culturale che sociale”.