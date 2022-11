Impennata dei costi energetici, scarsità delle risorse, rispetto dell’ambiente e dei suoi ecosistemi, adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, crescita economica: è possibile contemperare tutte queste esigenze? Cefla Engineering e Mipu Predictive Hub si sono posti l’interrogativo, hanno affrontato la sfida e deciso di condividere la loro esperienza in una serie di webinar gratuiti incentrati su tre grandi tematiche: come prevedere e contenere costi e consumi energetici, garantendo al contempo efficienza ed economicità; come gestire e valorizzare il Bene-acqua nell’intero ciclo idrico integrato; come trasformare le aziende in predittive, connesse e sostenibili, partendo dai dati a disposizione.

Cefla Engineering e Mipu Predictive Hub: parte il ciclo di webinar sulla sostenibilità

Il primo appuntamento è dedicato all’efficientamento energetico ed è in programma giovedì 1 dicembre, dalle ore 9 alle 10. Daniele Sarro, project manager e coordinatore ufficio elettrico Cefla Engineering, e Davide Paganini, energy product owner di Mipu, illustreranno come impianti opportunamente progettati possano garantire al tempo stesso maggior profitto economico e un impatto ambientale positivo.

Tra gli argomenti oggetto del dibattito, anche la possibilità di prevedere e monitorare costi e consumi energetici in contesti di forte variabilità; come usare l’energia e quale segnale per intercettare malfunzionamenti e sprechi; quali azioni le imprese possano mettere in atto nell’immediato, senza ulteriori investimenti, utilizzando semplicemente i dati già in loro possesso.

Stimolare le altre aziende di ogni dimensione a seguirne gli esempi

In linea con gli SDGs, il ciclo di webinar vuole condividere le best practices consolidate dalle protagoniste, stimolare le altre aziende di ogni dimensione a seguirne gli esempi, nella consapevolezza che solo insieme sia possibile puntare ad avere entro il 2030 servizi energetici convenienti, affidabili e moderni, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse, delle persone, del futuro. I webinar sono gratuiti, le iscrizioni sono aperte ai siti: www.ceflaenfineering.com e www.mipu.eu.