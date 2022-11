Qatar 2022, passano Brasile e Portogallo: il punto dei days 8 e 9

Volge al termine la seconda giornata di Qatar 2022, con le prime qualificazioni agli ottavi di finale. Solamente 3 nazionali sono riuscite a fare bottino pieno e a conquistare il pass in anticipo: Francia, Brasile e Portogallo.

Nella giornata di ieri colpaccio della Costa Rica contro il Giappone, sconfitto di misura dal gol di Keysher Fuller. Delude un Belgio scialbo, che perde meritatamente 2-0 contro il Marocco, trainato dai gol di Saiss e Aboukhlal. Poker della Croazia contro il Canada, grande prestazione dei balcanici, chiude la giornata il botta e risposta fra Morata e Fullkrug che sancisce l’1-1 fra Spagna e Germania. Ma adesso veniamo alle partite di oggi.

Camerun-Serbia 3-3

Finisce 3-3 una delle partite finora più belle di Qatar 2022. Una partita sottovalutata, che però ha riservato spettacolo, oltre ad un emozionante equilibrio, il quale ha ovviamente fatto sì che tutto fosse ancora più bello.

Una partita a prova di Mondiale, botta e risposta fra le due squadre senza esclusione di colpi. Il Camerun va in vantaggio poco prima della mezz’ora con Castelletto, vantaggio che regge fino al recupero del primo tempo.

Proprio nel recupero i serbi rimontano in due minuti, prima con Pavlovic e poi con Milinkovic-Savic, che ribaltano lo scenario all’intervallo come una frittata. La Serbia allunga al minuto 53 con la rete di Mitrovic, che pare indirizzare la formazione europea alla vittoria.

Ma il Camerun non ci sta e ci mette il cuore: la rimonta, in meno di 5 minuti, è targata Aboubakar e Choupo-Moting. E chi se non le due stelle della nazionale camerunese poteva raddrizzare una partita così complicata? Ma, al di là di questo, complimenti alle due squadre, che hanno regalato a questo Mondiale una partita pazza, una partita che piace al pubblico.

Corea del Sud-Ghana 2-3

Altra partita di basso spessore ma tutt’altro che noiosa quella fra Corea del Sud e Ghana, che adesso si ritrovano in lizza per un clamoroso secondo posto a scapito dell’Uruguay. Cinque gol e tanto divertimento all’Education City Stadium.

I coreani dominano, lo raccontano le statistiche, che sorridono agli orientali per tiri, possesso palla e soprattutto gioco. La Corea diverte sicuramente più del Ghana, che si rivela però tenace e gioca un ottimo primo tempo, che finisce con due reti a zero per gli africani, reti siglate da Salisu e Kudus.

Nel secondo tempo scende in campo una Corea che continua a dare l’anima per il pareggio, spingendo sempre più forte sull’acceleratore. E la rimonta arriva: è un blitz di Cho, che in tre minuti ci mette la testa per due volte e rende possibile ciò che sembrava impossibile.

Entusiasmo per gli asiatici, forse troppo entusiasmo, tant’è che la Corea va a sbattere contro distrazioni dovute al totale relax dopo il pareggio. Sette minuti e ancora Kudus ne approfitta: Inaki Williams svirgola, il gioiellino dell’Ajax invece no. E il Ghana si porta a casa tre punti di una pesantezza inimmaginabile.

Brasile-Svizzera 1-0

Grande sofferenza per il Brasile allo stadio 974, ma poi arriva il tanto atteso gol in una partita stregata per la nazionale verdeoro, una partita in cui però i sudamericani hanno tirato fuori gli attributi.

Una vittoria pesante soprattutto perchè sancisce la qualificazione agli ottavi di finale, ma pesante anche perchè i brasiliani hanno dimostrato di saper essere FORTI anche senza il leader, il capogruppo, Neymar.

Contro una Svizzera a difesa del pareggio, servono 83 minuti per bucare la retroguardia avversaria: ci pensa Casemiro con un numero d’alta scuola, che conclude al meglio un’azione spettacolare imbastita da Vinicius e proseguita con il compagno di squadra Rodrygo, autore dello spettacolare assist d’esterno.

Il Brasile si conferma una delle squadre più forti di questo Mondiale, specialmente per gioco: lo spettacolo offerto dai giovani talenti verdeoro non lo si vede in nessun’altra squadra. Belle anche la Francia e la Spagna, per carità, però questo Brasile è una meraviglia. E la sesta stella non è solo un sogno…

Portogallo-Uruguay 2-0

E dopo la magia di Casemiro, c’è spazio per il big match di giornata, remake dell’ottavo di finale di Russia 2018: quattro anni fa vinse l’Uruguay, stavolta hanno la meglio i lusitani, che raggiungono così Francia e Brasile alla fase a eliminazione diretta.

Bruno Fernandes e Ronaldo protagonisti indiscussi della bella vittoria del Portogallo ai danni di un Uruguay sterile, che fa fatica a trovare una vera e propria identità da grande squadra, pur disponendo di giocatori di esperienza come Cavani e Suarez, e altri talentissimi come Valverde.

Il centrocampista dello United decide la partita con la doppietta: il gol dell’1-0 arriva al 54’, è un cross che sembra spizzato da Ronaldo, ma che in realtà non subisce nessuna deviazione. Al terzo minuto di recupero, invece, è freddissimo dal dischetto e spiazza Rochet.

Un Portogallo che piace, con tanto carattere e una rosa ricca di giovani pronti a sfondare. Si gioca con divertimento, e i risultati si vedono: qualificazione più che meritata per la squadra di Santos. Ora però è da vedere fin dove arriveranno.

Giuseppe Garofalo