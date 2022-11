Un focus teorico e pratico sugli ultimi aggiornamenti per la promozione online dei professionisti del matrimonio (location, wedding planner, fotografi, videomaker, flower designer), con consigli, tecniche di promozione e tante novità in anteprima.

Il workshop, organizzato dall’agenzia Estensa in collaborazione con Viviars, All Stars e Grand Hotel Parker’s, si sviluppa in quattro differenti moduli, tenuti da altrettanti docenti qualificati.

Nello specifico, il programma della giornata prevede – oltre ai saluti di rito e al light lunch – i seguenti corsi:

– Wedding Update: cosa serve in futuro per la promozione wedding, app, consigli pratici e strategie. | A cura di: Gennaro Guida (Fondatore Wad.it e CEO Estensa.it)

– Social update: tutte le nuove funzioni di Instagram, Facebook e TikTok da applicare alla promozione wedding. | A cura di: Giuliana Raso (Social Media Manager & Creator)

– Sponsorizzazioni Wedding: come sponsorizzare al meglio i servizi wedding con Facebook Ads e Google Ads | A cura di: Andrea Fiandra (Ads Manager Senior)

– Strumenti per la Creatività: Ig stories, reels e tiktok, come crearli con Canva & co. | A cura di: Rosa Bertenni (Social Media Manager & Creator)