Il paroliere di Castellammare di Stabia che si è sempre distinto come autore di canzoni dedicate al mondo dell’infanzia partecipando varie volte a “Lo Zecchino d’oro” (sua è L’Anisello Nunù che su YouTube ha raggiunto quasi cento milioni di visualizzazioni) punta ancora più in alto in una manifestazione che supera i confini nazionali, infatti, la canzone che rappresenterà, quest’anno la Rai e l’Italia, al Junior Eurovision Song Contest, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, porta la sua firma.

“Bla bla bla” composta per la parte musicale da Marco Iardella e per il testo da Carmine Spera, Angela Senatore e Fabrizio Palaferri ed edito da Rai Com Edizioni Musicali tratta temi molto sentiti dai ragazzi, ed è un invito a rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace. Le promesse che vanno mantenute sempre e le parole che non vanno banalizzate mai, altrimenti a restare sarà soltanto un vuoto “bla bla bla”.

Ad interpretarlo sarà Chanel Dilecta Apolloni tredicenne originaria di Thiene. Abbiamo già avuto un assaggio della sua performance sin dal 10 novembre quando è stato pubblicato on line il videoclip della canzone, prodotto da Rai Kids con il supporto del Centro di Produzione Televisiva di Torino.

Dopo l’Eurovision Song Contest del maggio scorso da Torino, arriva così su Rai 1 anche la versione giovanile del concorso e la manifestazione, alla ventesima edizione, si terrà domenica 11 dicembre all’Arena Demircian di Erevan, in Armenia e l’evento sarà seguito in diretta, dalle 15.50 su Rai 1 e RaiPlay.

Nel frattempo possiamo apprezzare il video clip che in pochissimi giorni ha già superato le 100 mila visualizzazioni accompagnate da commenti positivi da tutta Europa.