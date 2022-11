Continua la maratona di “Ho Scelto Te”, la manifestazione per la selezione di talenti nel canto, nel ballo e nella recitazione provenienti da tutta Italia. Uno degli appuntamenti da segnare in agenda, prima del gran finale, è quello previsto sabato 25 febbraio 2023 presso l’accademia Art Performing Studio ad Aversa.

Continua la maratona del talent “Ho Scelto Te”: appuntamento ad Aversa

Qui si terranno stage ed audizioni con tre coach di fama internazionale: Steve La Chance, coreografo e ballerino statunitense; Pietro Pignatelli, attore, doppiatore e performer di grandi serie tv e musical; Greg Rega, coach e cantante, vincitore dello show televisivo condotto da Michelle Hunziker, “All Together Now“.

Tutti gli iscritti e quelli che arriveranno alla fase selezione ed audizioni live avranno, compresa nella quota d’iscrizione, una lezione direttamente con il coach della propria categoria.