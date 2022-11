Una rappresentanza del Nucleo di Protezione Civile di Sorrento, guidata dall’assessore Eduardo Fiorentino, è giunta in queste ore sull’isola d’Ischia per portare il proprio contributo nelle operazioni in corso a Casamicciola, dove si continua a scavare nel fango.

“Siamo qui per offrire anche il nostro aiuto nelle aree colpite dalla frana – spiega l’assessore Fiorentino – Il quadro della situazione è critico e con uomini e mezzi messi a disposizione dal Comune di Sorrento, desideriamo portare collaborazione e solidarietà, per ridurre i disagi per la popolazione. Resteremo sull’isola fino a quando ce ne sarà bisogno, per offrire il nostro seppure piccolo supporto in questa enorme tragedia”.