Tre manufatti abusivi estesi per oltre 250 metri quadri in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale: i carabinieri questa mattina hanno sequestrato le strutture ubicate a Boscoreale. L’attività dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si è concentrata su un fondo destinato ad attività produttiva.

Boscoreale, tre manufatti abusivi in area sottoposta a vincolo: scatta il sequestro

L’inchiesta è partita a febbraio 2022 a seguito di un controllo congiunto di carabinieri e personale tecnico del Comune presso l’abitazione di un uomo, attualmente indagato per abusivismo edilizio e paesaggistico. La costruzione illecita risale al 2019. In quell’anno i manufatti sono stati edificati ed ampliati anche nei locali interni. In uno dei dei tre manufatti è stata anche realizzata una cantina interrata di circa 20 mq.

L’ordinanza del Comune di Boscoreale

La consulenza tecnica effettuata dai pm oplontini, inoltre, ha consentito di accertare il contrasto delle opere realizzate con il Piano Regolatore Generale del Comune di Boscoreale. Circostanza che rende l’illegittimità rilevata non suscettibile di alcuna forma di sanatoria. Il proprietario dei terreni è già risultato inottemperante di una ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi. Ordinanza risalente al marzo scorso.