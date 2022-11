Il raid a colpi di pistola sarebbe maturato per una vendetta dopo una lite avvenuta nei pressi dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia dopo un incidente stradale: i carabinieri hanno arrestato questa mattina due gemelli di 35 anni, accusati di lesioni aggravate, porto e detenzione illegali di arma da sparo. I fatti sono avvenuti nella serata del 4 maggio scorso in via Petraro, al confine tra i rioni “Moscarella” e “Savorito”. In quell’occasione è stato gambizzato un 50enne già noto alle forze dell’ordine.

Castellammare, sparatoria in via Petraro: arrestati due gemelli di 35 anni

I militari hanno eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Secondo la ricostruzione investigativa, il ferimento sarebbe conseguenza di una lite per futili motivi avvenuta nei pressi dello stadio in seguito ad un incidente stradale tra due motocicli. In quel frangente la vittima, testimone oculare dell’incidente, avrebbe preso le difese della controparte e ne sarebbe scaturito un violento alterco, ”vendicato” successivamente da uno dei due arrestati, con la complicità del fratello, a distanza di circa tre ore.

Il 50enne era stato raggiunto sotto casa: aveva subito una ferita alla gamba sinistra giudicata guaribile poi in ospedale in dieci giorni. I due arrestati (per i quali la Procura aveva chiesto la custodia in carcere), sono stati posti ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.