Nel corso della mattinata si era sparsa la voce che i Vigili del fuoco avrebbero individuato e iniziato a estrarre i corpi senza vita dei genitori dei tre fratellini Monti ritrovati nei giorni scorsi. Ma è stato il Prefetto a smentire la notizia, sottolineando che “non ci sono stati i ritrovamenti di cui si è parlato, ci auguriamo che possa avvenire ma al momento siamo ai numeri di ieri”.Nel corso della conferenza stampa a Casamicciola sull’isola d’Ischia, il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha confermato: “Le operazioni di ricerca continueranno fino a cessate esigenze”.

Il prefetto ha anche aggiunto che “alcune persone non vogliono lasciare le proprie abitazioni per paura degli sciacalli. Possiamo dire a queste famiglie – ha detto ancora il rappresentante di governo – che sarà garantito un presidio anti sciacallaggio delle forze dell’ordine”.

Le scuole intanto resteranno chiuse sull’isola fino a sabato. “Il tema della Dad non è stato ancora trattato e ci auguriamo di non doverlo prendere in considerazione”, ha spiegato Palomba.

Il sindaco della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha sottolineato: “Ci siamo attivati subito per quanto riguarda le nostre competenze, essenzialmente il tema della sicurezza delle scuole, con un intervento delle squadre tecniche sulla scuola Mattei a Casamicciola: ieri c’è stato un sopralluogo che ha determinato l’assenza di criticità. E poi un intervento massiccio sulla viabilità che oggi rappresenta una grande criticità, e anche su questi si stanno facendo sia sopralluoghi che interventi, dove necessari, per mettere in sicurezza il sistema viario. Abbiamo anche squadre della polizia metropolitana che contribuiranno anche al presidio dell’isola”.