Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi ad Ischia, colpita dalla frana di Casamicciola nei giorni scorsi che ha provocato al momento 8 vittime accertate. I soccorritori cercano nel fango gli altri 4 dispersi. A causa dell’arrivo del maltempo la popolazione del Comune potrebbe essere evacuata a scopo precauzionale e sistemata in strutture ricettive. Sull’isola, dall’alba di sabato scorso, sono al lavoro i soccorritori della protezione civile, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e numerosi volontari. Restano, ad ora, 280 gli sfollati che sono stati accolti nei palazzetti dello sport, mentre si stanno attivano le strutture ricettive dell’isola per ospitare le famiglie ecavuate. Sono una trentina le abitazioni non agibili per i danni provocati dal maltempo.

Frana di Ischia, proseguono le ricerche dei dispersi: aperte due inchieste. Il tema condoni oggi in Parlamento

Sotto sequestro ci sono le salme delle 8 vittime sulle quali non è ancora stata fatta l’autopsia ma una ispezione cadaverica con il medico legale. Il primo corpo a essere ritrovato è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 anni, commessa in un negozio di Ischia. A Casamicciola viveva con il compagno, Salvatore Impagliazzo che al momento risulta ancora disperso. Presso la cappella dell’ospedale di Lacco Ameno ci sono anche i corpi senza vita dei tre fratellini Monti. Si tratta di Francesco, Maria Teresa e Michele Monti: 11, 6 e 16 anni.

I tre erano in casa con i genitori Gianluca e Valentina Castagna, che risultano ancora dispersi, quando la frana li ha travolti. Il padre di Gianluca e altri parenti erano riusciti a raggiungere la casa anche prima dei soccorsi. L’altro bambino rimasto vittima è GiovanGiuseppe Scotto di Minico, aveva appena 22 giorni. Con lui sono morti anche i genitori Michele di 32 anni e Giovanna Mazzella di 30 anni. Michele da poco era diventato pizzaiolo dopo aver lavorato tanti anni come cameriere. La moglie Giovanna, invece, era titolare di un piccolo esercizio commerciale. Identificato anche il corpo di Nikolinka Gancheva Blangova, di nazionalità bulgara, 58 anni.

Le inchieste in corso: disastro colposo e allarme dell’ex sindaco

La Procura della Repubblica di Napoli indaga per disastro colposo, ma ancora non c’è alcun nome iscritto nel registro degli indagati. È il primo atto formale per procedere ad una serie di accertamenti, che sono stati affidati ai carabinieri e alla Scientifica, per ascoltare testimoni, procedere ad acquisizioni e, eventualmente, sequestri. E’ di ieri la notizia che la Procura indaga anche per l’allarme, inascoltato, lanciato dall’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte.

Il Ministro Fratin oggi “interrogato” in Parlamento

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi intanto risponderà ad interrogazioni sulle iniziative per assicurare più stringenti controlli e un più efficace utilizzo delle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico, anche tramite il ripristino dell’unità di missione “ItaliaSicura”, alla luce dei tragici eventi calamitosi occorsi ad Ischia (Boschi – Azione- IV-RE); sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, alla luce dei tragici eventi calamitosi occorsi ad Ischia (Fontana – M5S); sulle iniziative per l’adozione di una normativa efficace in materia di contenimento del consumo di suolo e per l’approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Braga – PD-IDP); sull’ipotesi di un nuovo condono edilizio e iniziative per il completamento della carta geologica del territorio nazionale (Bonelli – AVS); sulle iniziative volte ad attuare e implementare la normativa sulle comunità energetiche rinnovabili.