“Esprimo il mio pieno apprezzamento per la scelta del dipartimento di Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri di affidare al dottor Giovanni Legnini, già commissario in carica per la ricostruzione post terremoto ad Ischia, la responsabilità della ricostruzione e della messa in sicurezza di Casamicciola e degli altri territori colpiti dall’emergenza.

È una scelta di saggezza, che consente di affrontare in tempi immediati, in un quadro di piena coerenza e senza ulteriori passaggi burocratici, le impegnative questioni, sociali e urbanistiche, conseguenti alla frana”.

Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.