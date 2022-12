Tandem di impegno tra istituzioni, associazioni, scuola e cooperative sociali, oggi al Centro Polifunzionale Ciro Colonna a Ponticelli, per la presentazione della 14esima edizione dell’iniziativa Facciamo un Pacco alla camorra, dedicata quest’anno al tema della Pace.

Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale Mario Morcone e il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. Per Morcone: “Con il Pacco alla camorra quel che conosciamo sono storie di sacrifici, legalità ma buone pratiche che pongono in evidenza l’impegno civico della collettività e che ci spingono a non abbassare la guardia nella lotta alle mafie. Un impegno che in Campania ci rende orgogliosi con un’economia sociale che cresce, nuovi posti di lavoro ed innovazione, per un Pase più giusto ed inclusivo”.

“L’ iniziativa rappresenta un pezzo di storia della nostra città” ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi “e mette insieme due temi: la sfida alle illegalità e la cultura della pace di cui oggi abbiamo tanto bisogno”.