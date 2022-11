Uno scontro classifica che si terrà alle ore 16:30 al Palacilento Torchiara, in via Provinciale (SA)

Scontro classifica tra Volley Napoli e Polisportiva Paestum. Tutto pronto per ritornare in campo con il campionato di Serie C femminile dopo la sosta di questa settimana. Ancora due allenamenti in programma per il Volley Napoli prima di affrontare sabato 4 dicembre la formazione di ASD Polisportiva Paestum, terza classificata a 12 punti e altra contendente per il titolo insieme ad Intec Service SG Volley. Uno scontro classifica che si terrà alle ore 16:30 al Palacilento Torchiara, in via Provinciale (SA).

Le azzurre, come detto dal capitano Federica Fusco nell’intervista di ieri rilasciata sui canali ufficiali della società, sono determinate per giocare al meglio questa partita e portare a casa il risultato. «Il nostro punto di forza è il fatto che il focus ad ogni partita è sul nostro lavoro. Prima di pensare al gioco della squadra avversaria, pensiamo a svolgere noi un buon lavoro. Successivamente viene effettuato uno studio sulle squadre avversarie, prima dallo scoutman e poi dal primo e dal secondo allenatore. In questo modo possiamo fare poi degli adattamenti rispetto agli schemi muro-difesa o accorgimenti tecnico-tattici».

Per la sesta giornata del girone A di Serie C femminile, il calendario prevede le seguenti sfide: Volley World Napoli – Molinari Napoli; GLS Salerno Guiscards – Power Tech Monti Lattari; Intec Serivce SG Volley – Todis Volley; Partenope Volley – LU.VO. Barattoli Arzano ASD.

Il Volley Napoli dall’alto della classifica si prepara ad affrontare la terza classificata, mentre la diretta contendente di San Giorgio del Sannio scenderà in campo contro Todis Volley, settima a quota 6 punti.