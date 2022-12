Castello di Cisterna, via Antonio De Curtis, complesso della “219”. I Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato per spaccio di droga Alessandro Zavatskyy 20enne di Marigliano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato già 10 giorni fa per detenzione di ordigni esplosivi.

I Carabinieri lo hanno riconosciuto e osservato a lungo. Quando ha ceduto 2 dosi di crack ad un “cliente”, i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. Nelle tasche del 20enne rinvenute e sequestrate 11 dosi di crack, 2 grammi di hashish e la somma contante di 315 euro verosimilmente provento illecito.

Il giovane è finito ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il cliente, invece, la segnalazione alla Prefettura.